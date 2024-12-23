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        Adana'da yol kenarındaki istinat duvarı yağış sonrası çöktü

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 23:29 Güncelleme: 23.12.2024 - 23:35
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        Adana'da yol kenarındaki istinat duvarı yağış sonrası çöktü
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        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.

        İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

        Sağanağın ardından Fatih Mahallesi'nde yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, çöken duvarın yol kısmında güvenlik önlemi aldı.

        Belediye ekipleri, duvarın onarımı için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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