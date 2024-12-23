Adana'da yol kenarındaki istinat duvarı yağış sonrası çöktü
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yol kenarındaki istinat duvarı çöktü.
İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
Sağanağın ardından Fatih Mahallesi'nde yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümünde çökme meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çöken duvarın yol kısmında güvenlik önlemi aldı.
Belediye ekipleri, duvarın onarımı için çalışma başlattı.
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