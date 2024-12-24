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        Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 09:42 Güncelleme: 24.12.2024 - 09:42
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        Adana'da 1050 litre sahte içki ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 1050 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Havutlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda 1050 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler, 2 kök Hint keneviri, av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 82 mermi ele geçirildi.

        Polis ekipleri, adresteki şüpheli Serkan D'yi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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