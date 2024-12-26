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        Adana'da tabela direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü

        Adana'da hafif ticari aracın tabela direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 03:59 Güncelleme: 26.12.2024 - 03:59
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        Adana'da tabela direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
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        Adana'da hafif ticari aracın tabela direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Cennet Demir Boran'ın (43) kullandığı 01 AIR 710 plakalı hafif ticari araç, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda tabela direğine çarptı.

        Kazada sürücü Boran öldü, aynı araçta bulunan ve ismi belirtilmeyen bir kişi ise ağır yaralandı.

        Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Bölgedeki incelemenin ardından Boran'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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