Adana'da tabela direğine çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü
Adana'da hafif ticari aracın tabela direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Adana'da hafif ticari aracın tabela direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cennet Demir Boran'ın (43) kullandığı 01 AIR 710 plakalı hafif ticari araç, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda tabela direğine çarptı.
Kazada sürücü Boran öldü, aynı araçta bulunan ve ismi belirtilmeyen bir kişi ise ağır yaralandı.
Yaralı, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bölgedeki incelemenin ardından Boran'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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