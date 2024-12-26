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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kentteki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:

        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu yıl kentte gerçekleştirilen operasyonlarla 23 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 15:25 Güncelleme: 26.12.2024 - 15:34
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger kentteki asayiş çalışmalarını değerlendirdi:
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        Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, bu yıl kentte gerçekleştirilen operasyonlarla 23 organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

        Vali Köşger, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

        Toplantıda, güvenlik, asayiş ve diğer olaylarla ilgili 2024 yılının değerlendirmesini yaptıklarını belirten Köşger, kentte kurumların uyum içinde çalışarak elinden gelen gayreti en iyi şekilde gösterdiğini söyledi.

        Uyumlu çalışmanın tüm yıl değerlendirmesine yansıdığının altını çizen Köşger, bu kapsamda geçen yıl 114 olan "kasten öldürme" suçunun bu yıl 81'e düştüğünü ifade etti.

        Köşger, diğer suç istatistikleriyle ilgili de şu bilgileri verdi:

        "Kişilere karşı meydana gelen en önemli 10 suçta, 1-2 suç haricinde genel itibarıyla 1 yıl öncesinin rakamlarına oranla iyileşme var. Tehdide özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Adana'da işlenen tehdit suçlarında yüzde 98 aydınlatma var ama bu yağma ve gasp şekline dönüşmüşse yüzde 100'e yakın aydınlatma söz konusu. Mala karşı işlenen suçların bir kısmında yüzde 50'ye yakın düşmeler var. 2023'te 5 bin 43 ruhsatsız silah yakalanmış ama 459 kişi tutuklanmış. Aldığımız tedbirler neticesinde, ruhsatsız silahla dolaşma oranı azalmış. Ruhsatsız silah yakalama sayısı 4 bin 281'e düşmüş, tutuklama sayısı ise yüzde 100 artmış ve 937'ye çıkmış."

        - "Hiçbir suç cezasız kalmıyor"

        Adana'da geçen yıl 7 organize suç örgütünün çökertildiğini hatırlatan Köşger, şöyle devam etti:

        "2024 yılında 23 organize suç çetesi çökeltilmiş. Burada dikkatini çekeceğim rakam, 2023 yılında 9 operasyonda 275 tutuklu söz konusuyken 2024'te 15 operasyonda 684 şüpheli tutuklanmış. Adana'da ciddi bir şekilde suç ve suçluyla mücadele ediliyor. Hem narkotik hem organize suçlarla ilgili tutuklanma ve mahkum edilme oranları giderek artıyor. Hiçbir suç cezasız kalmıyor. Bununla ilgili tedbirler almıştık, bu tedbirler devam ediyor. Bundan sonra da özellikle dezavantajlı mahallelerde olmak üzere uygulamalarımız devam edecek."

        Vali Köşger, suç ve suçluyla mücadelede en ufak bir taviz vermeksizin çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

        - "FETÖ'cüleri iade etmekte direniyorlar"

        Yurt dışına kaçan suç örgütü şüphelileriyle ilgili çalışmalara da değinen Köşger, şöyle konuştu:

        "Yurt dışı konusu Adana bağlamında bizim yürütebileceğimiz işler değil. Bununla ilgili Başsavcılığımız gerekli yazışmaları yapıyor. Adalet Bakanlığımız ve Interpol vasıtasıyla bahsettiğiniz kişilerle ilgili kırmızı bülten çıkarıldı. Şüphelilerden biri de Türkiye'ye iade edilmek üzere gözaltına alındı. Bu bize yazıyla da bildirildi ancak devamında sürekli ek evrak istiyorlar. Muhatap devlet şüpheliyi vermemek için biraz ayak sürüyor. Sadece o suç çetesine yönelik değil, Türkiye'ye rahatsızlık veren her örgüte bir desteği söz konusu. Helikopterlerle kaçan FETÖ'cüler o ülkeye sığındılar, onları da iade etmekte direniyorlar. Dolayısıyla uluslararası hukukun el verdiği bütün imkanlar kullanılarak onların da ülkeye getirilip cezasız kalmaması için gereken tedbirler alınıyor."

        Suç örgütü üyelerinin yurt dışına kaçma eğilimleri olduğunu vurgulayan Köşger, bu şüphelilerden birçoğunun kaçmak üzereyken gözaltına alındığını söyledi.

        Köşger, yılbaşına yönelik bütün önlemlerin alındığını da sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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