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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adana'da temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adana'da vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:55 Güncelleme: 28.12.2024 - 20:17
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Adana'da temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Adana'da vatandaşlarla ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Ağıralioğlu, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" etkinliğine katıldı.

        Burada yaptığı konuşmada Ağıralioğlu, A Parti'nin ülkenin zor zamanında yeniden başlama duygusuyla kurulduğunu söyledi.

        Ağıralioğlu, "Anahtar Parti, 85 milyon vatandaşı kendi partisinden bilenlerin partisidir. Bizim partimizin 85 milyon üyesi var. Anahtar Parti, 'Ay yıldızlı al bayrağın altında ben varım' diyen herkesin partisidir." diye konuştu.

        Kentteki programları kapsamında Ağıralioğlu, bir otelde basın mensuplarıyla da bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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