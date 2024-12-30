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        Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı etkili oldu

        Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 17:57 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:01
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı etkili oldu
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede kar yağışı gün boyunca etkisini sürdürdü.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

        Kar yağışının ardından ilçeye bağlı Armutoluğu, Bürücek ve Akçatekir yaylaları dronla görüntülendi.

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