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        Adana'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 14:04 Güncelleme: 31.12.2024 - 14:10
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        Adana'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Mehmet Can Karaoğlan yönetimindeki 79 ED 515 plakalı otomobil, Kadirli Caddesi'nde karşı yönden gelen Halil Çetin'in kullandığı 01 RU 333 plakalı cip ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler Karaoğlan ve Çetin ile cipte bulunan Mahmut ve Mustafa Çetin yaralandı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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