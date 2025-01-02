Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Adreste mutfak dolabı içine saklanmış halde 47,38 gram eroin ile hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, A.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 15 yıl hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

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