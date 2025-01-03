Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 03.01.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık T.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, sanık avukatı da salonda hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, 16 Ocak 2024'te Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

        Adreste bir miktar sentetik uyuşturucuyla hassas terazi, sanığın üst aramasında da 22,56 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini kaydeden savcı, T.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

        Sanık T.K. savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        2024'te enflasyon yüzde 44.38 oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Tavan kira zam oranı belli oldu
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Biri 3 diğeri 1 yaşındaydı! İki kardeş alevlerin arasında!
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Göçmenler Trump göreve gelmeden ABD'ye girmek için yola çıktı
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        Beşiktaş çıkış arıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        22 yaşındaki Osman'dan 1 haftadır iz yok... Baraj gölü boşaltılıyor!
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Zelenskiy'den Trump'a: Putin'i durdurabilir
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Güney Kore'nin azledilen lideri tutuklamaya direndi
        Son paylaşımları yürek burktu
        Son paylaşımları yürek burktu
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        "Tayfur’un vefatı bir parçamı alıp götürdü"
        Ünlüler üzüntü içinde
        Ünlüler üzüntü içinde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        Venezuela'dan muhalif liderin yakalanması için 100 bin dolar ödül
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Kalorinin yetersizi de başa bela!
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        Ayna yokken insanlar kendilerini nasıl görüyordu?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        Zeugma’nın Çingene Kızı’yla komşu çıktık!
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        F.Bahçe'den Kevin De Bruyne bombası
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...
        Köylüler ahır olarak kullanıyordu...

        Benzer Haberler

        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba ile annesi gözaltında
        Yol kenarında cesedi bulunan Rafet'in baba ile annesi gözaltında
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Başakşehir'i konuk edecek
        Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Adana'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Otomobil, ağaçlara ve park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
        Otomobil, ağaçlara ve park halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı
        Adana'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
        Adana'da seyir halindeyken alev alan tırda hasar oluştu
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Regaip Kandili idrak edildi