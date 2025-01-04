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        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

        Adana'nın Ceyhan ilçesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2025 - 09:34 Güncelleme: 04.01.2025 - 09:34
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        Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Adana'nın Ceyhan ilçesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.

        Aydemiroğlu Mahallesi'ndeki bir tüp bayisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın sebebiyle iş yerinde hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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