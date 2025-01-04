Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Adana'nın Ceyhan ilçesindeki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Aydemiroğlu Mahallesi'ndeki bir tüp bayisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın sebebiyle iş yerinde hasar meydana geldi.
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