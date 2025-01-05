Adana'da elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında
Adana'da hafif ticari aracın çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da hafif ticari aracın çarpması sonucu elektrikli bisiklet sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde kavşakta elektrikli bisiklet kullanan kişiye çarptı.
Yaralanan bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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