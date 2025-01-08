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        Adana'da bir kişinin kavgada tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili kavgaya karışan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 09:55 Güncelleme: 08.01.2025 - 10:22
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        Adana'da bir kişinin kavgada tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili kavgaya karışan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ocak'ta Mücahitler Caddesi'nde Mahmut Ayta'nın (45) tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında şüpheli Mehmet Y'nin (38) ardından kavgaya karıştığını belirlediği Efecan K. (19) ve Salih Can A'yı (19) da gözaltına aldı.

        Olay günü Mahmut Ayta'nın işlettiği kıraathanede çalışan Efecan K'nin iş yerini kapatıp anahtarı teslim etmek için patronunun evine gittiği, bu sırada Ayta'nın husumetli olduğu öne sürülen karşı komşusu Mehmet Y'nin Efecan K'ye elindeki içki şişesini fırlatması üzerine kavganın çıktığı öğrenildi.

        Kavgada kolundan bıçaklanarak yaralanan Efecan K'nin patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen Mehmet Y'nin elinden silahı aldığı ve bu kişiyi bacaklarından ve karnından vurarak yaraladığı ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Polisler, aldığı yaralar nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Mehmet Y'yi tekerlekli sandalyeyle ekip aracına taşıdı.

        Şüpheliler, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        Mücahitler Caddesi'nde 4 Ocak’ta Mahmut Ayta'nın husumetli olduğu öne sürülen karşı komşusu Mehmet Y. tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti.

        Kavgada silahla vurularak yaralanan cinayet zanlısı Mehmet Y. de hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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