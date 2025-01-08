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        Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 15:35 Güncelleme: 08.01.2025 - 15:44
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        Adana Demirspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL

        Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 12 Ocak Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre, Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

        Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

        Galeri
        Galeri

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