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        Adana'da 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 22:45 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:51
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        Adana'da 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu ele geçirildi.

        Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve polis ekiplerince, ihbar üzerine Akkapı Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, şişelenmiş 15 bin litre sahte zemzem suyu, plastik variller ve üretimde kullanılan makineler ele geçirildi.

        Yapılan işlemlerin ardından depo, belediye ekiplerince mühürlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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