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        Adana'da depremde 82 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi

        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde bir blokunun yıkılması sonucu 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi, inşaat mühendisi ve tutuksuz eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürünün yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:59 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:59
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        Adana'da depremde 82 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasına ilişkin davaya devam edildi
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        Adana'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde bir blokunun yıkılması sonucu 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi, inşaat mühendisi ve tutuksuz eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürünün yargılanmasına devam edildi.

        Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar inşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

        Duruşmada ilk olarak birleşen dosya kapsamında tutuksuz sanık Alim Erdoğan'ın beyanı alındı.

        Mimar olduğunu ve 1991'de Seyhan Belediyesinde göreve başladığını belirten Erdoğan şöyle devam etti:

        "2001 yılına kadar Seyhan Belediyesinde görev yaptım. Görevim imar planı ve uygulamaları yapmaktı. Ayrıca imar parselasyonu ve aplikasyonu işlemlerini yaptık. O dönemde belediyenin ilgili birimi olarak talepte bulunanlara da ruhsat veriyorduk. Ruhsat için birtakım belgeler istenir. Bütün bunlar tamamladıktan sonra ilgili birimlere başvuru yapılır. İnşaat mühendisleri odası projeyi onaylar, belediyenin ilgili birimi de kontrolü yapar. Daha sonra da ruhsat memuru denetler ve ben de imzalarım. Benim önüme o dönem mevzuata aykırı bir belge gelmedi. İhsan Bayram Apartmanı için de aynı prosedür uygulandı. Benim depremde yıkılan binada herhangi bir kusurum yoktur. Belediyenin inşaat kontrol birimi elemanlarından ben sorumlu değilim. Bu birim fen işleri müdürlüğüne bağlıdır. Fenni mesulün proje üzerinde mimari proje üzerinde imzası, ayrıca taahhütnamesi vardır. O dönem fenni mesul Ferit Işık'tır. Onun imzası bulunmaktadır. Ruhsat işleminden çıktıktan sonra benim zaten bir sorumluluğum kalmamaktadır. O dönemde bu inşaata hangi mühendis ve teknikerlerin denetim yaptığını bilmiyorum. Beraatimi talep ederim."

        - Sanıkların savunmaları

        Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık Ferit Işık, binanın inşaatını kendisinin yapmadığını ileri sürdü.

        İnşaatı 1999 yılında devretmesi nedeniyle teknik uygulama sorumluluğu görevinin sona erdiğini savunan Işık, şöyle konuştu:

        "Herhangi bir sorumluluğum yoktur. Projeyi imzaladım. Gerekli yapı ruhsat belgesi alınmıştır. Temel üstü ruhsat çok önemlidir. Yapı kontrol birimi, inşaatı denetler. Demir, beton ve diğer detaylar projeye uygunsa bu birim inşaatı devam ettirir. Teknik uygulama sorumlusunun bu konuda bir vazifesi yoktur. Benim sorumluluğum 1999'da inşaatı devrettiğim için bitmiştir. Benim orada mühendis olarak görevim sonlanmıştır. Celal Gül, 2000 yılında aldığı sözleşmeyi belediyeye sunmamış. Yani inşaat mühendisi olmadan inşaata devam etmiştir. Benim hakkımda aleyhe tanık beyanı yoktur. İhmali bir davranışım yoktur."

        Bu sırada mahkeme başkanının "Teknik uygulama sorumluluğunun bittiğine dair Seyhan Belediyesinin ilgili birimine yazılı ya da sözlü herhangi bir beyanda bulundun mu?" sorusuna Işık, "Ben özel ya da tüzel bir kişinin, firmanın mühendisi olmadığım için istifa etmedim. O gün ben bunu düşünemedim. Ben belediyeye böyle bir müracaatta bulunmadım. Bu inşaatın 1998 yılına kadar teknik uygulama sorumlusuydum. Celal Gül, inşaatını kurtarmaya çalışmıştır. Temel üstü inşaat iznini bile Celal Gül alamamıştır. Ben Celal Gül'e noterden devir işlemi yaptığımda bir para almadım. Sadece arsa sahiplerinden 1 daire istedim. 2 yıldır tutukluyum, tahliyemi talep ediyorum." şeklinde yanıt verdi.

        Duruşma sırasında SEGBİS bağlantısının kopması nedeniyle tutuklu sanık Celal Gül'ün savunması alınamadı.

        Sanık Celal Gül'ün avukatı da müvekkilinin tahliyesine ve beraatine karar verilmesini istedi.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri konulmasına, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde görevli deprem konusunda uzman akademisyenlerden sanıkların kusur durumuna ilişkin bilirkişi raporu istenilmesine ve diğer eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

        - Birbirlerini suçlamışlardı

        Depremde, 82 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasıyla ilgili 16 Şubat 2023'te tutuklanan Işık ve Gül, savcılık ifadelerinde suçu birbirlerinin üzerine atmıştı.

        Işık, 1997'de arsa sahiplerinden muvafakatname alarak inşaata başlamak üzere proje hazırladığını ancak ekonomik nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini, arsa sahiplerinin zorlaması üzerine projeyi Celal Gül'e devrettiğini ileri sürmüştü.

        Gül de yıkılan blokun inşaatını 4. kat seviyesinde devraldığını iddia etmişti.

        İnşaat mühendisi Ferit Işık ve müteahhit Celal Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Öte yandan Adana Cumhuriyet Başsavcılığının İhsan Bayram Apartmanı C Blok'un yıkılmasıyla ilgili kamu görevlisi hakkında soruşturma izni istemesi üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi tarafından soruşturma izni verilmiş ve eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan hakkında da savcılıkça "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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