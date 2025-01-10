Adana'da otobüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AEJ 023 plakalı yolcu otobüsü ile Berker E. idaresindeki 01 BN 151 plakalı otomobil, Kozan-Kadirli kara yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Otomobil sürücüsü Berker E. ve eşi Nuray E. (53) itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarıldı.
Yaralılar, daha sonra ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.