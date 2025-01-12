Adana'da takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kozan-Feke kara yolu Sırelif mevkisinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 80 DD 450 plakalı otomobil takla attı.
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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