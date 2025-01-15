Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        GÜNCELLEME 3 - Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı yakalandı

        Adana ve Mersin'de karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve eşinin halasını öldüren şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:04 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 3 - Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı yakalandı
        ABONE OL

        Adana ve Mersin'de karısı ile kayınvalidesi, kayınbabası, kayınbiraderi ve eşinin halasını öldüren şüpheli yakalandı.

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde internet altyapısı için bulunan bir iletişim firmasının ekipleri, Yusuf Tehçi'nin (63) iki katlı müstakil evinin kapısını çaldı.

        Ekipler, randevularına rağmen ev sahibi kapıyı açmayınca çevreyi kontrol etti.

        Kan izleri gören iletişim firması ekipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis eşliğinde eve giren sağlık ekipleri, Yusuf Tehçi, karısı Hüsne Tehçi (61) ve kız kardeşi Semiha Tehçi'nin (53) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi.

        - Şüpheli yakalandı

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısının Yusuf ve Hüsne Tehçi'nin damadı Mehmet Tehçi (43) olduğunu saptadı.

        Zanlı Mehmet Tehçi'nin sabah saatlerinde önce Mersin'in Tarsus ilçesi Kırklarsırtı Mahallesi'nde yaşayan karısı Ferdane Tehçi'yi (37) öldürüp Adana'ya geldiği, Çukurova ilçesinde de kayınbiraderi Fatih İsmail Tehçi'yi öldürdüğü tespit edildi. Fatih İsmail Tehçi'nin cansız bedeni Pirili Mahallesi Bayraktepe mevkisindeki sazlık alanda bulundu.

        Daha sonra Yüreğir ilçesinde kayınvalidesi, kayınbabası ve eşinin halasını öldürdürüp kaçan şüpheli, Ceyhan ilçesinde yakalandı.

        Cinayet zanlısı Mehmet Tehçi ve öldürdüğü eşi Ferdane Tehçi'nin 4 ve 9 yaşındaki çocukları, olayın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca devlet himayesine alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şeybani'yi kabul etti
        Şeybani'yi kabul etti
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        İstanbul'da 72 saatte 19 can kaybı!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        15 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Piyasalarda 'çekirdek' coşkusu
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Bayram ikramiyesinde sona doğru
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        G.Saray'dan Nelsson kararı!
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan TürkAkım açıklaması
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Yasin Özcan, Aston Villa'da!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        'Anadolu'nun kayıp topluluğu Kaşkalar'a ait izler bulundu
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…

        Benzer Haberler

        Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        Adana'da iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı
        DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 9
        DHA Görüntülü Yurt Haber Bülteni - 9
        Adana'da polis memuru, eşi ve 4 yakınını öldürdü
        Adana'da polis memuru, eşi ve 4 yakınını öldürdü
        Adana'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Adana'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı yakal...
        GÜNCELLEME 2 - Adana ve Mersin'de karısı ile 4 yakınını öldüren zanlı yakal...
        Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığ...
        Adana'da bir kişinin iş yerinde öldürülmesiyle ilgili 5 sanığın yargılandığ...