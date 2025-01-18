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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partililere hitap etti:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel, ikide bir kırmızı kart gösteriyor ama yan hakemlerin kart gösterme hakkı yoktur, orta hakemin vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde orta hakem kendisi değil, bir başkası." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 16:26 Güncelleme: 18.01.2025 - 16:26
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        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da partililere hitap etti:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Özgür Özel, ikide bir kırmızı kart gösteriyor ama yan hakemlerin kart gösterme hakkı yoktur, orta hakemin vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde orta hakem kendisi değil, bir başkası." dedi.

        Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Adana 8. Olağan İl Kongresi'nin düzenlendiği Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nun dışında bekleyen partililere otobüsten hitap etti.

        Bir dünya liderini kentte ağırladıklarını belirten Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımıza ilk Adana mitingini yaptığında söylediğimiz şeyi tekrar söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, biz Adanalıyız. Sizi kebap ve şalgamdan bile daha çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Çelik, şöyle konuştu:

        "Özgür Özel, 'Yakında iktidarı devralacağız, devir teslime hazırlanıyoruz.' demiş. Yüreğir'den ona diyorum ki önümüzdeki günlerde bir tek devir teslim olacak ama iktidarın değil, birisi başkasına CHP Genel Başkanlığının devir teslimini yapacak. Her zaman diyoruz ki milletin adamıyla, sevgilisiyle beraber yürüyoruz. Sizin ise kiminle yürüdüğünüz belli bile değil. Cumhurbaşkanımızla her zaman yürüyecek milyonlar var ama biz Adana'dan, Yüreğir'den bir kere daha ifade ediyoruz ki yol nereye çıkarsa çıksın, menzil nereye ulaşırsa ulaşsın, son nefesimize kadar Cumhurbaşkanımızla beraber yürüyeceğiz."

        - "Bunların kendi içindeki kavgaya bu milletin ayıracak bir dakikası bile yok"

        Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haftalık mesaisine CHP'nin 20 yılda yetişemeyeceğini vurguladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin çehresini değiştiren büyük devrimci olduğunu dile getiren Çelik, "Karşımızdakilerin kendi içlerindeki kavga, çatışma, Türkiye'nin bunlardan ne kadar uzak durması gerektiğini bir kere daha gösteriyor. Bunların kendi içindeki kavgaya bu milletin ayıracak bir dakikası bile yok. Onun için biz bu yolu, hangi engel çıkarsa çıksın, ne kadar sürerse sürsün, sonuna kadar yürüyecek ve her seferinde 'Recep Tayyip Erdoğan' diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Çelik, seçimler için kurulan "altılı masa"nın paramparça olduğunu, Cumhur İttifakı'nın ise birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeye devam ettiğini söyledi.

        - "Koltuğunu korumak istiyorsa partisinin içindeki rakipleriyle uğraşsın"

        Özel'in demeçlerine değinen Çelik, şunları anlattı:

        "Dün Özgür Özel demiş ki, 'Sayın Erdoğan bize savaş açtı, biz bu savaşı kabul ediyoruz.' Sayın Cumhurbaşkanımızın baktığı yerden siz gözükmüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı işlerin yanında sizin söyledikleriniz bir teferruat bile teşkil etmiyor. Cumhur İttifakı'nın size ayıracak bir dakikası bile yok. Siz önce bir karar vereceksiniz; partiniz Ankara'dan mı, İstanbul'dan mı, başka yerden mi yönetiliyor?"

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "En son bir zihni sinir icadı çıkardılar, 'kırmızı kart' kampanyası başlatıyorlar. Şunun farkında değil ki 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz, Cumhuriyet tarihinin en büyük kırmızı kartını Cumhuriyet Halk Partisi'ne gösterdi. O zaman Cumhurbaşkanımız ne demişti? 'Bay Kemal, bay bay Kemal' olacak demişti ve aynen çıktı. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na tavsiyemiz, koltuğunu korumak istiyorsa partisinin içindeki rakipleriyle uğraşsın. Tarih, siyaset, bu meydanlar şahittir. Cumhurbaşkanımızla uğraşıp da koltuğunu koruyan ne Türkiye'de ne de dünyada biri vardır. Bay Kemal'in 'bay bay Kemal' olması gibi Esed de tarihin çöplüğüne gönderildi. Demek ki neymiş? Koltuğunu korumak istiyorsan Sayın Özel, Cumhurbaşkanımıza söz söylemeyeceksin. Söz söyleyeceğin yerler, koltuğunu paylaştığın Ankara'dakiler ya da İstanbul'dakiler. Dolayısıyla siz önce kendi içinizdeki kavgaya bakın, kendi içinizdeki kavgayı bir sonuca ulaştırın. Cumhur İttifakı içerisinde bir kavga yok. Burada, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güçlü şekilde geleceğe yürüyoruz."

        Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sevgi ve saygılarını gönderdiğini dile getirdi.

        AK Parti'nin sadece kendi rekorlarını kırmak ve hedeflerini aşmak için yol katettiğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

        "Cumhuriyet Halk Partisi, onun açık veya gizli ortakları, Özgür Özel ya da onunla beraber yürüyenler, bizim rakibimiz değil. Bizim Cumhurbaşkanımızın Suriye politikasında dediklerinin çıkıp çıkmadığını görmek için Şam'daki, Hama'daki, Humus'taki kardeşlerimize sorsun ve şuna baksın; Suriye'de haysiyet, onur için devrim yapanlar sevinçlerini kutlarken, Suriye bayrağının yanında Türk bayrağını ve Cumhurbaşkanımızın resimlerini taşıyorlar. Kendi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne hakim olamayanların Suriye'yi, Ankara'yı, İstanbul'u, Adana'yı öğrenmesi mümkün değil."

        - "Yan hakemlerin kart gösterme hakkı yoktur"

        Çelik, CHP'nin kendi krizini kapatmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na saldırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Neyi kapatmaya çalışırlarsa çalışsınlar, yalan, fitne siyaseti kapanmaz. Millete yalan söylemek, beceriksizlik kapanmaz. Bunlar, yürüyen merdivene ters binenler, kendi genel merkezinin yolunu bulamayanlar... Size bir sır daha vereyim, Adanalılar futbola düşkündür. Özgür Özel'e bir şey hatırlatmak istiyorum. Özgür Özel, ikide bir kırmızı kart gösteriyor ama yan hakemlerin kart gösterme hakkı yoktur, orta hakemin vardır. Cumhuriyet Halk Partisi'nde orta hakem kendisi değil, bir başkası. Kendisi yan hakem olduğu için gösterdiği bütün kartlar faule, yasaklı eyleme girer. Bizim için de vız gelir tırıs gider."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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