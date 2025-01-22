Adana'da 1314 kutu ilaç ve hap ele geçirildi

Adreste reçeteye tabi 1314 kutu ilaç ve cinsel içerikli hap ile medikal malzemeler ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilaç bulundurulduğu belirlenen Sarıyakup Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

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