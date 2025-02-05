Aladağ'da kar yağışı etkili oldu
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Yağışın ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.
Bazı öğrenciler de okul bahçesine çıkarak kar topu oynadı.
Öte yandan belediye ekipleri de yollarda kar küreme çalışmaları gerçekleştirdi.
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