Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

Durumunun ağır olduğu öğrenilen Murat Y. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oğlu M.E.Y. ise Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada, sürücü Murat Y. (52) ile aynı araçta bulunan eşi Aysel Y. (48) ve oğlu M.E.Y. (17) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AZV 117 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki 46 AAJ 946 plakalı otomobil, Kozan Adana yolu Böğrüdelik mevkisinde çarpıştı.

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