Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 23:29 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        Adana'nın Kozan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AZV 117 plakalı otomobil ile Murat Y. yönetimindeki 46 AAJ 946 plakalı otomobil, Kozan Adana yolu Böğrüdelik mevkisinde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle 46 AAJ 946 plakalı otomobil yol kenarındaki narenciye bahçesine girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Murat Y. (52) ile aynı araçta bulunan eşi Aysel Y. (48) ve oğlu M.E.Y. (17) yaralandı.

        Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumunun ağır olduğu öğrenilen Murat Y. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, oğlu M.E.Y. ise Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Denize düşen kardeşlerden biri bulundu
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"

        Benzer Haberler

        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine çifte silahla saldırı: 3 ölü (2)- Yen...
        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine çifte silahla saldırı: 3 ölü (2)- Yen...
        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
        Medikal ürünlerin satıldığı iş yerine silahlı saldırı: 3 ölü
        GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü
        GÜNCELLEME - Adana'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü
        Adana'da bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
        Adana'da bir iş yerinde 3 kişi silahla vurularak öldürüldü
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası
        Adana'da dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası
        Adana'da bir kadının 12 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa hapi...
        Adana'da bir kadının 12 yıl önce öldürülmesine ilişkin davada 3 sanığa hapi...