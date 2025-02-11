Adana'nın Aladağ ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Aladağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 11 Şubat 2025 Salı günü bir gün süre eğitime ara verilmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli memurlarının bir gün süre ile idari izinli sayılacakları bildirildi.
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