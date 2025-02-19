Adana'da kamyonette 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

Araçtaki aramada 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

Adana'da, 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

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