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        Adana'da kamyonette 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi

        Adana'da, 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 09:50 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:57
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        Adana'da kamyonette 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi
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        Adana'da, 1 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen 01 ANJ 541 plakalı kamyoneti merkez Sarıçam ilçesindeki kontrol noktasında durdurdu.

        Araçtaki aramada 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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