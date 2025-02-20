Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Olağan Kongresi yapıldı

Küntaş, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şehit aileleri ile gaziler için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Dernek binasında gerçekleştirilen ve iki listeyle gidilen kongrede, 78 üyeden 44'ünün oyunu alan Ali Rumi Küntaş başkan seçildi.

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