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        Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Olağan Kongresi yapıldı

        Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 18:11 Güncelleme: 20.02.2025 - 18:14
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        Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Olağan Kongresi yapıldı
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        Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Dernek binasında gerçekleştirilen ve iki listeyle gidilen kongrede, 78 üyeden 44'ünün oyunu alan Ali Rumi Küntaş başkan seçildi.

        Küntaş, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, şehit aileleri ile gaziler için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

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