Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

Ekipler, uygulama kapsamında bazı araç sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, araçları kontrol etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

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