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        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 22:31 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:35
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        Adana'da helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis, helikopter destekli "huzur ve güven" uygulaması yaptı.

        Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 mahallede helikopter destekli uygulama gerçekleştirildi.

        Ekipler, uygulama kapsamında bazı araç sürücülerinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı, araçları kontrol etti.

        Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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