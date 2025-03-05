Adana Valisi Köşger güvenlik güçlerini ziyaret etti

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, merkez Seyhan ilçesinde "huzur ve güven" uygulaması yapan polis ekiplerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünce, merkez Seyhan ilçesinde birçok noktada uygulama yapıldı.

Ekipler, uygulama kapsamında bazı araçları durdurup kontrol etti, sürücülerin Genel Bilgi Toplama kontrolünü yaptı.

Trafik ekipleri de kontrol noktalarında durdurdukları araçların sürücülerine alkol testi yaptı.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de uygulama noktalarını ziyaret ederek polislerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Denetlemelere katılan ekiplere özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Köşger, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi.

Köşger, Adana'nın huzurunu bozmaya yönelik hiçbir girişime izin verilmeyeceğini kaydetti.