Adana'da enerji nakil kablosu çalmaya çalışırken yakalanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde enerji nakil kablosu çalmaya çalışırken yakalanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde enerji nakil kablosu çalmaya çalışırken yakalanan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Adana 38. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık M.A. katılmadı, avukatlar ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 18 Eylül 2024'te Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde elektrik dağıtım şirketine ait direğe bağlı 10 metrelik enerji nakil kablosunu bıçakla kesip çalmaya çalışan sanığın, ihbar üzerine bölgeye giden polis ekiplerince yakalandığını belirtti.
M.A'nın ifadesinde olayı "uyuşturucu satın almak" için gerçekleştirdiğini beyan ettiğini anlatan savcı, "hırsızlık" suçundan ceza verilmesi yönünde görüş sundu.
Avukatları da dinleyen hakim, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.