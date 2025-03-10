Kozan'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

Ekiplerin trafik denetiminde de kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlünün yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile 56 fişek ele geçirildi.

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