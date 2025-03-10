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        Kozan'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı

        Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 16:25 Güncelleme: 10.03.2025 - 16:25
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        Kozan'da aranan 2 firari hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Kozan ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Kozan'a Güven" adlı uygulama kapsamında 45 farklı noktada denetimlerini sürdürdü.

        Çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 firari hükümlünün yakalandığı çalışmada, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile 56 fişek ele geçirildi.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Ekiplerin trafik denetiminde de kural ihlali yaptıkları belirlenen sürücülere ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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