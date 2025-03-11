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        Adana ve Mersin'de zirai dondan etkilenen üreticiler için destek talebi

        Adana ve Mersin'de ziraat odaları, zirai dondan etkilenen üreticilere destek verilmesini istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:52 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:58
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        Adana ve Mersin'de zirai dondan etkilenen üreticiler için destek talebi
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        Adana ve Mersin'de ziraat odaları, zirai dondan etkilenen üreticilere destek verilmesini istedi.

        Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi'nde, zirai dondan etkilenen üreticilerin durumuyla ilgili Seyhan ve Yüreğir ilçeleriyle Mersin ziraat odası başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendi.

        Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, toplantıda yaptığı konuşmada, 22 Şubat'ta başlayan ve sonraki 4 günde gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğünü hatırlattı.

        Yaşanan zirai don nedeniyle domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciye ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştuğunu belirten Tayakısı, üreticilerin bu durumdan kötü etkilendiğini belirtti.

        Yaş sebze, meyve ve turunçgil deposu da sayılan Doğu Akdeniz'deki bu olayın yalnızca tarıma ve çiftçiye değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük zararları olduğunu ifade eden Tayakısı, Tarım ve Orman Bakanlığından zirai dondan etkilenen üreticiler için destek beklediklerini kaydetti.

        Toplantıya, Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan ile Ziraat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi İkinci Başkanı Kamil İnce katıldı.

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