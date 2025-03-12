Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emrah Artiyan idaresindeki hafif ticari araç ile Halil Yüksel yönetimindeki motosiklet, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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