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        Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

        Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:40
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        Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında
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        Adana'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Emrah Artiyan idaresindeki hafif ticari araç ile Halil Yüksel yönetimindeki motosiklet, merkez Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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