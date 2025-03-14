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        Karaisalı'da yağmur duası yapıldı

        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle bazı vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 21:51 Güncelleme: 14.03.2025 - 21:54
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        Karaisalı'da yağmur duası yapıldı
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        Adana'nın Karaisalı ilçesinde, bu yıl yeterli yağışın olmaması nedeniyle bazı vatandaşlar yağmur duasına çıktı.

        İKuyucu Mahallesi'nde vatandaşlar yağmur duası için bir araya geldi.

        Yağmur yağması için dua eden vatandaşlar namaz kıldı.

        Etkinliğe, Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek de katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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