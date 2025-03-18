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        Adana'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Adana'nın Pozantı ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 09:07 Güncelleme: 18.03.2025 - 09:09
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        Adana'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Adana'nın Pozantı ilçesinde, "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.T'nin sahte kimlik kullandığını tespit etti.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonla firari hükümlü A.T'yi yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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