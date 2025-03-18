Adana'da 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ile Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu "kasten adam öldürme" suçundan 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.T'nin sahte kimlik kullandığını tespit etti.

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