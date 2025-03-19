Adana'da 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis denetiminde yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Levent Mahallesi'nde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.
Ekipler, denetim sırasında durumundan şüphelendiği İlker Cabadak'ı durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Kontrolde Cabadak'ın hırsızlık suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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