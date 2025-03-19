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        Adana'da 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis denetiminde yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:53 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:53
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        Adana'da 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis denetiminde yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü polis ekiplerinin denetiminde yakalandı.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Levent Mahallesi'nde "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirdi.

        Ekipler, denetim sırasında durumundan şüphelendiği İlker Cabadak'ı durdurarak Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

        Kontrolde Cabadak'ın hırsızlık suçundan 19 yıl 4 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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