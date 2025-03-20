Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi

Can, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli memurların da idari izinli sayılacağını kaydetti.

Tufanbeyli Kaymakamı Abdullah Cemil Can, yazılı açıklamasında, ilçe genelinde yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma ihtimaline karşın eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini belirtti.

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