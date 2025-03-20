Adana'da "havalı süspansiyon" ve "abart egzoz" takılan araç trafikten men edildi
Adana'da "havalı süspansiyon" ve "abart egzoz" takılan otomobil trafikten men edildi, sürücüsüne de para cezası uygulandı.
Adana'da "havalı süspansiyon" ve "abart egzoz" takılan otomobil trafikten men edildi, sürücüsüne de para cezası uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, denetim sırasında durdurdukları otomobilde inceleme yaptı.
Araçta "havalı süspansiyon" ile "abart" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz bulunduğu belirlendi.
Sürücüye 10 bin 260 lira ceza uygulayan ekipler, otomobili trafikten men etti.
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