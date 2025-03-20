Adana'da "havalı süspansiyon" ve "abart egzoz" takılan araç trafikten men edildi

Sürücüye 10 bin 260 lira ceza uygulayan ekipler, otomobili trafikten men etti.

Araçta "havalı süspansiyon" ile "abart" olarak tabir edilen ve aşırı ses çıkaran egzoz bulunduğu belirlendi.

Adana'da "havalı süspansiyon" ve "abart egzoz" takılan otomobil trafikten men edildi, sürücüsüne de para cezası uygulandı.

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