Adana'da bir eve tabancayla ateş açan 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde ikamete tabancayla ateş ettikleri gerekçesiyle 2 şüpheli tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 18 Mart'ta Adem A'ya (23) ait eve gece saatlerinde motosikletli 2 kişi tabancayla ateş açıp kaçtı.

Bölgede devriye görevi yaptıkları sırada silah seslerini duyarak olay yerine hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı yunus timleri, karşılaştıkları iki şüphelinin peşine düştü.

Polis ekipleri, "dur" ihtarına uymayan zanlıları yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından yakaladı.

Motosiklet sürücüsü Can Ç. (23) ve arkasındaki Ahmet B'nin (26) üzerinde ruhsatsız iki tabanca ele geçirildi. Ahmet B’nin üzerinde çelik yelek de bulundu.

Gasp Büro Amirliğine teslim edilen iki zanlının, daha önce katıldıkları bir düğünde çıkan "halay başı olma kavgası" nedeniyle Adem A'ya husumet besledikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.