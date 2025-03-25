Adana'da kolu demir korkuluğa saplanan çocuk kurtarıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kolu demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, kolu demir korkuluğa saplanan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bahçeşehir Mahallesi'nde ismi henüz öğrenilemeyen çocuğun kolu demir korkuluğa saplandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, korkuluk demirini kesti.
Sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede çocuğun kolundaki demir parçası çıkarıldı.
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