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        Adana'da FETÖ sanığına verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 13:57 Güncelleme: 26.03.2025 - 13:57
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        Adana'da FETÖ sanığına verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
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        Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle yargılanan sanığa verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli kararı hazırlandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince, tutuksuz yargılanan G.Ş'ye 26 Şubat'ta görülen karar duruşmasında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

        Kararda, sanığın FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u yoğun kullandığı ve örgütün mahrem imamlarıyla irtibatının olduğu belirtildi.

        G.Ş'nin, maddi destek sağladığı örgütün sohbet toplantılara katıldığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

        "Hakkında somut, tutarlı tanık beyanları ve teşhisler bulunan sanığın, hakkındaki tüm beyanları ve kendisinin gerçekleştirdiği faaliyetleri inkar ederek suç ve cezadan kurtulup örgüt eylemlerini ve yapılanmasını korumak gayesiyle hareket ettiği tespit edilmiştir."

        Kararda, sanığın cezasının heyetçe oy birliğiyle alındığı bilgisine yer verildi.

        Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı G.Ş'nin mevcut halinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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