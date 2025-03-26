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        Feke'de kırsaldaki öğrencilerin bayram tıraşları okulda yapıldı

        Adana'nın Feke ilçesindeki kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere ücretsiz saç bakım hizmeti sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:31
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        Feke'de kırsaldaki öğrencilerin bayram tıraşları okulda yapıldı
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        Adana'nın Feke ilçesindeki kırsal mahallelerdeki okullarda eğitim gören öğrencilere ücretsiz saç bakım hizmeti sunuldu.

        Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Benim Okulum Benim Berberim" projesi hayata geçirildi.

        Proje kapsamında berber ve kuaförlerden oluşan ekip, kırsal mahalledeki okullarda eğitim gören öğrencilerin bayram öncesi saç tıraşlarını yaptı.

        Vakıf Müdürü Fatih Akça, yaptığı açıklamada, projeyle kırsal mahalledeki öğrencilerin saç kesimlerini yaptıklarını ve onlarla bayramlaştıklarını belirtti.

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