Feke'de kırsaldaki öğrencilerin bayram tıraşları okulda yapıldı

Vakıf Müdürü Fatih Akça, yaptığı açıklamada, projeyle kırsal mahalledeki öğrencilerin saç kesimlerini yaptıklarını ve onlarla bayramlaştıklarını belirtti.

Proje kapsamında berber ve kuaförlerden oluşan ekip, kırsal mahalledeki okullarda eğitim gören öğrencilerin bayram öncesi saç tıraşlarını yaptı.

Feke Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından "Benim Okulum Benim Berberim" projesi hayata geçirildi.

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