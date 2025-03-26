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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi idrak edildi

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 22:21 Güncelleme: 26.03.2025 - 22:33
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi idrak edildi
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde program düzenlendi.

        Adana Müftülüğü tarafından Hacı Sabancı Merkez Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Din görevlilerince ilahi ve kasidelerin okunduğu programa katılan vatandaşlar, gecenin manevi atmosferini yaşadı.

        Mevlit okunan ve vaaz verilen programda dualar edildi.

        - Mersin

        Mersin'de Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

        Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne gelenler dua edip, namaz kıldı.

        Kur'an-ı Kerim okunan programda, ilahiler seslendirildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Hatay

        Hatay'da Kadir Gecesi dolayısıyla kentteki camilerde program düzenlendi.

        Merkez Antakya ilçesindeki TOKİ Rasullah Camisi'nde yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Mevlüt Topçu'nun vaazının ardından namaz kılındı.

        Namaz sonrasında Hatay Valisi Mustafa Masatlı gazetecilere yaptığı açıklamada herkesin Kadir Gecesi'ni kutladı.

        Ayrıca camide İl Müftülüğünce düzenlenen "Gençler Anlatıyor, Hatay'da Ramazan Canlanıyor" yarışmasında dereceye giren 4 öğrenciye hediyeler verildi.

        Cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Öte yandan İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Camisi'nde düzenlenen programda vaazın ardından Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de Kadir Gecesi münasebetiyle merkez Bülbül Camisi'nde kandil programı düzenlendi.

        Yatsı namazı öncesi Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dua edildi. İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından namaz kılındı.

        Namaz sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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