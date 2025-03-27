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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 59 zanlı yakalandı

        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 59 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 10:37 Güncelleme: 27.03.2025 - 10:37
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 59 zanlı yakalandı
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        Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 59 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Mart'ta kent genelindeki park, bahçe ve mezarlıklarda denetim yaptı.

        Çalışmada 142,70 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve 54 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

        Ekipler, 59 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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