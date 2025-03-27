Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 59 zanlı yakalandı
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 59 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik denetimlerde 59 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 18-24 Mart'ta kent genelindeki park, bahçe ve mezarlıklarda denetim yaptı.
Çalışmada 142,70 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve 54 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.
Ekipler, 59 şüpheliyi gözaltına aldı.
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