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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da iftar programına katıldı

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Adana İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 20:31 Güncelleme: 27.03.2025 - 20:53
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Adana'da iftar programına katıldı
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Adana İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

        Erbakan, Ceyhan ilçesindeki Funda Avcı Toplum Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Milli Görüş'ün önemini anlattı.

        Milli Görüş sayesinde partilerinin var olduğunu ifade eden Erbakan, "Milli Görüş yıldızıyla parlamaya devam edeceğiz. İkinci 40 yılda Milli Görüş ile yeniden şahlanacağız, yeniden işbaşına geleceğiz. Aziz milletimizi maddi ve manevi sıkıntılarından Milli Görüş ile kurtaracağız." diye konuştu.

        Erbakan, göreve geldiklerinde uygulamaya koyacakları projelerle milletin yüzünü güldüreceklerini belirtti.

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