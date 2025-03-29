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        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı

        Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:54 Güncelleme: 29.03.2025 - 10:01
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        Adana'da tefecilik operasyonunda 12 zanlı yakalandı
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        Adana'da POS cihazıyla tefecilik yaptığı iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki farklı iş yerlerinde komisyon karşılığında POS cihazıyla kredi kartlarından işlem yapılmış gibi gösterilip nakit para verildiği bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 26 POS cihazı, 205 slip, 129 kredi kartı, 16 milyon 676 bin 700 lira değerinde 221 senet, 28 çek, 3 tapu senedi, 45 bin lira 15 ajanda, ruhsatsız tabanca, 89 mermi, 243 uyuşturucu hap, 1000 kaçak puro ve 205 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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