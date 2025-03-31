EREN BOZKURT - Adana'da bu yıl "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan'da gerçekleştirilecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na 1,5 milyon kişinin katılması bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamına alınan karnavalın "Nisan'da Adana'da" sloganıyla bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek.

"Türkiye Kültür Yolu Festivali"nin ilk durağı olan karnaval, 10 gün boyunca çok sayıda kültürel, sanatsal ve sportif etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Etkinliklerde, ABD, Japonya, Letonya, Macaristan, Rusya ve Ukrayna'dan gelecek etkinlik gruplarının performansları da izlenebilecek.

Çocukları da eğlenceli etkinliklerde bir araya getirecek karnavalın simgesi haline gelen ve renkli görüntülerle dikkati çeken "kostümlü kortej" ise 5 Nisan'da katılımcıları selamlayacak.

Karnaval kapsamında düzenlenecek konserlerde birçok şarkıcı sevenleriyle buluşacak.

- "Adanalılar etkinlikleri, festivalleri, karnavalları çok seviyor"

"Geçen yıl 1 milyona yakın bir katılım vardı. Aynı şekilde yüksek katılımlı bir program gerçekleşecek. Adanalılar etkinlikleri, festivalleri, karnavalları çok seviyor. O günleri keyif alarak geçiriyor. O dönemlerde otellerde doluluk oranı artıyor. Adana'daki etkinliklerden sadece Adana değil, başta Tarsus ilçesi olmak üzere Mersin, Hatay ve Osmaniye gibi çevre şehirlerimiz de istifade ediyor."

Köşger, portakal çiçeklerinin açtığı kentte şu an hem güzel bir görüntünün hem de kokunun olduğunu anlatarak, "Hem baharı tadacaksınız hem portakal çiçeği kokusunu hissedeceksiniz hem de güzel Adana lezzetlerini tadacaksınız. Hepsi bir arada muhteşem bir hafta misafirlerini bekliyor." dedi.

- "Karnaval artık bir markaya dönüştü"

Portakal Çiçeği Karnavalı'nın fikir öncüsü ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da "Dünya Çocukları" temasıyla düzenlenecek karnavalın bu yıl da çok zengin içeriğe sahip olduğunu belirtti.

Karnavalda sanatçıların yanı sıra yurt içinden ve dışından gelen etkinlik gruplarının da yer alacağını anlatan Bozkurt, şöyle devam etti:

"Siyasetten uzak, kimsenin ötekileştirilmediği, birlikte eğlenilebilen, çiftetelli oynarken tango da yapılabilen ve daha da önemlisi çok geniş kitlelere ulaşan karnaval aslında birlikte olduğumuzda neler yapabileceğimizin de en önemli göstergesi oluyor. Eğlencenin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler de gerçekleştirilecek."

- "Katılımın 1,5 milyona yakın olmasını bekliyoruz"

Karnavalın her yıl çok daha fazla yerli ve yabancı turisti Adana'ya çektiğini vurgulayan Bozkurt, bu süreçte oteller ve diğer konaklama tesisleri ile kafe ve restoranların tam kapasite hizmet verdiğini belirtti.