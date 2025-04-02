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        Adana'da sanayi ve ticaret odalarından "boykot çağrılarına" tepki

        Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 10:56 Güncelleme: 02.04.2025 - 10:56
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        Adana'da sanayi ve ticaret odalarından "boykot çağrılarına" tepki
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        Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç ve Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

        Kıvanç, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin ekonomik gücünü oluşturan şirketlerin haksız şekilde hedef haline getirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

        Sanayinin siyasi tartışmaların dışında tutulması gerektiğine dikkati çeken Kıvanç, "Şirketlerimizin sürdürülebilir büyüme ve küresel rekabet gücüne odaklanarak ülkemize katma değer sağlamaya devam etmesi, hepimizin ortak çıkarınadır. Ticaretin ve üretimin siyasi tartışmalara malzeme edilmesi yalnızca şirketlerimize değil ülkemizin ekonomik istikrarına da zarar verir." ifadelerini kullandı.

        Kıvanç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Güçlü bir ekonomi için girişimcilerimizin, sanayicilerimizin ve yatırımcılarımızın desteklenmesi, onların önünün açılması gerekmektedir. Hep birlikte daha güçlü bir Türkiye için üretmeye, istihdam sağlamaya ve yatırıma devam etmeliyiz."

        - "Boykot çağrısını protesto ediyoruz"

        Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram da boykotun kendileri için "yok hükmünde" olduğunu bildirdi.

        Birtakım siyasi protestoların merkezine konulmalarından rahatsızlık duyduklarını ifade eden Bayram, "Dünyanın hiçbir yerinde siyasi bir eylem, üreten, istihdam sağlayan ekonominin can damarı olan işlemlerin zarar görmesi üzerine inşa edilmemiştir. Biz de bu boykot çağrısını protesto ediyor, siyasileri daha akılcı eylemler yapmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bayram, siyasilerden, tüccarın işlerinin nasıl daha iyi olacağı üzerine çalışmalarını beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Ekonominin şah damarını kesmeye yönelik bu boykot çağrıları kimseye fayda sağlamayacağı gibi sadece tüccarımıza darbe vurmaktan öteye geçmeyecektir. Böyle akıl dışı bir eylemi kabul edemeyiz. Bir an önce işletmelerimiz üzerinden yapılmak istenen hareketlerden kaçınılması, tüccarımızın siyasi malzeme yapılmasından vazgeçilmesi önem arz etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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