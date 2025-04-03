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        Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga sırasında bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 09:39 Güncelleme: 03.04.2025 - 09:39
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        Adana'da bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kavga sırasında bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Mahallesi'ndeki sokakta 31 Mart'ta Mert T. (18), kız arkadaşına rahatsızlık verdiği gerekçesiyle T. Yıldız (18) ile tartıştı.

        Yıldız'ın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüşen olayda T. Yıldız'ın babası Engin Yıldız (37) bıçaklanarak yaralandı.

        Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Yıldız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Mert T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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