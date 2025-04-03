Adana'da narkotik ekiplerinin uygulamasında 23 şüpheli yakalandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narkotik polislerince gerçekleştirilen uygulamalarda 23 şüpheli yakalandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narkotik polislerince gerçekleştirilen uygulamalarda 23 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleyman Vahit ve Çukurova caddeleri ile ara sokaklarda uygulama yaptı.
Şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstleri arandı, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 37,22 gram sentetik uyuşturucu ile 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, 23 şüpheli yakalandı.
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