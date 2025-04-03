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        Adana'da narkotik ekiplerinin uygulamasında 23 şüpheli yakalandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narkotik polislerince gerçekleştirilen uygulamalarda 23 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 18:02 Güncelleme: 03.04.2025 - 18:10
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        Adana'da narkotik ekiplerinin uygulamasında 23 şüpheli yakalandı
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde narkotik polislerince gerçekleştirilen uygulamalarda 23 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleyman Vahit ve Çukurova caddeleri ile ara sokaklarda uygulama yaptı.

        Şüphe üzerine durdurulan kişilerin üstleri arandı, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları gerçekleştirildi.

        Uygulamalarda 37,22 gram sentetik uyuşturucu ile 20 uyuşturucu hap ele geçirildi, 23 şüpheli yakalandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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