Adana'da FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürülen sanığa dava

Adana'da FETÖ üyelerine para aktardığı iddia edilen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Cumhuriyet savcılığınca, FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz sanık A.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, söz konusu terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtilen A.Y'nin, Adana'da örgüt lehine faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerinin WhatsApp yazışmalarında adının geçtiği aktarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporuna göre sanığın banka hesabına FETÖ ile bağlantılı kişilerce para gönderildiği bilgisine yer verilen iddianamede, A.Y'nin paraları örgüt üyeliği suçundan hakkında yasal işlem yapılan F.Y. ve A.A'ya aktardığı belirtildi.

İddianamede, sanığın FETÖ mensuplarına finans sağlanması için "kurye" seçildiği ve örgüt üyelerine para gönderilmesine aracılık ettiği kaydedildi.