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        Adana'da FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürülen sanığa dava

        Adana'da FETÖ üyelerine para aktardığı iddia edilen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 16:54 Güncelleme: 04.04.2025 - 16:54
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        Adana'da FETÖ üyelerine para aktardığı öne sürülen sanığa dava
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        Adana'da FETÖ üyelerine para aktardığı iddia edilen sanık hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Cumhuriyet savcılığınca, FETÖ ile bağlantılı olduğu öne sürülen tutuksuz sanık A.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, söz konusu terör örgütü mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirtilen A.Y'nin, Adana'da örgüt lehine faaliyet yürüttüğü, örgüt üyelerinin WhatsApp yazışmalarında adının geçtiği aktarıldı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporuna göre sanığın banka hesabına FETÖ ile bağlantılı kişilerce para gönderildiği bilgisine yer verilen iddianamede, A.Y'nin paraları örgüt üyeliği suçundan hakkında yasal işlem yapılan F.Y. ve A.A'ya aktardığı belirtildi.

        İddianamede, sanığın FETÖ mensuplarına finans sağlanması için "kurye" seçildiği ve örgüt üyelerine para gönderilmesine aracılık ettiği kaydedildi.

        Bu nedenlerle A.Y'nin "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi istendi.

        İfadesinde hakkındaki suçlamaları reddeden A.Y'nin yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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