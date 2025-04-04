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        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, "Genç oyuncularımız sahadaydı, baktığınızda bir nevi önümüzdeki senenin planlaması içerisindeyiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 23:02 Güncelleme: 04.04.2025 - 23:02
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        Adana Demirspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Bellona Kayserispor'a 2-0 yenilen Adana Demirspor'un teknik direktörü Mustafa Alper Avcı, "Genç oyuncularımız sahadaydı, baktığınızda bir nevi önümüzdeki senenin planlaması içerisindeyiz." dedi.

        Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, genç oyuncularla yollarına devam ettiklerini belirtti.

        Genç oyuncuların gelişimine destek olmaları gerektiğini vurgulayan Avcı, "Bugün gönül isterdi ki Adana Demirspor ruhuna uygun, daha önceki Avrupa mücadelesinde olduğu gibi takımın yanında olan taraftarın önünde coşkuyla oynamak. Bu çocukların ona ihtiyacı var. Destek olmadığı zaman maalesef yenen goller ve çok kırılgan yapı oyunu da etkiliyor." diye konuştu.

        Avcı, Kayserispor'un orta sahada oyun kurmaması için maç öncesi çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Attamah'ın tek ön libero pozisyonunda oynaması, oyunda bize olumlu yansıdı. Doğru baskıya gittik, ön bölgede doğru karşıladık. Yediğimiz iki gol birbirine benzer. Topa sahip olmaya çalıştık. Biraz daha ön bölgeye topu taşıyabilirdik. Orada Salih Kavrazlı ya da oyundan çıkana kadar Nabil Alioui'nin ön bölgeye koşularında eksik kaldık. O alanı kullanamadık. Oradaki alanı Tayfun Aydoğan ya da İzzet Çelik ile kullandıktan sonra bu sefer orta sahada ikinci topları alırken problem yaşadık. Genç oyuncularımız sahadaydı, baktığınızda bir nevi önümüzdeki senenin planlaması içerisindeyiz. Kayserispor'u tebrik ediyorum, başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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